بالفيديو.. الأمن الإيراني يعتدي على متظاهرة ويمزق ملابسها
تستمر قوات نظام خامنئي في إيران، اعتداءاتها على النساء المشاركات في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 4 أيام.
وتشارك الإيرانيات بنسبة كبيرة، في التظاهرات التي بدأت بالتنديد بالغلاء والفساد الحكومي، وتطورت مع التعامل الوحشي من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين، إلى المطالبة بإسقاط نظام المرشد الإيراني علي خامنئي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40866 ] نشر منذ 46 دقيقة
اللهم اهلك طواغيت إيران فهم لايعجزونك ,, آمين ,,
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1939 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله يشتت شملهم ويمزق دولتهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22687 ] نشر منذ 36 دقيقة
الله المستعان
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7556 ] نشر منذ 36 دقيقة
ان شاء الله لن تنطفي نار غضب الشعب حتى تأكل ملالي ايران الرافضية وتحرقهم
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 342 ] نشر منذ 26 دقيقة
ما يحدث من مظاهرات.. ما هي إلا شرارة للتغيير
… انصح المخابرات المعنية بالتغيير استثمار هذه الشمعه قبل أن تنطفئ وانصحهم تحديداً بالإستعانه بالعميل السابق العريف ركن مزحلط شليويح
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 342 ] نشر منذ 19 دقيقة
نصائح مخاباراتيه…
١- الحرص على اظهار وتهويل المظاهرات وتظخيمها وإنها ستحدث التغيير.. ويكون هذا من خلال الإعلام الخارجي الموجه للشعب الإيراني .. فالتحريض ورفع المعنويات له تأثير كالسحر
٢- التواصل من الخارج مع رموز المظاهرات ودعمها مادياً من خلال تحويلات لأغراض وهميه
٣ – على الإعلام الخليجي بدون استثناء الحرص على تقديم تقرير اخباري يومي للمظاهرات وتصريحات رموزها