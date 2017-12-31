بالفيديو.. الأمن الإيراني يعتدي على متظاهرة ويمزق ملابسها

طهران(صدى):

تستمر قوات نظام خامنئي في إيران، اعتداءاتها على النساء المشاركات في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 4 أيام.

وتشارك الإيرانيات بنسبة كبيرة، في التظاهرات التي بدأت بالتنديد بالغلاء والفساد الحكومي، وتطورت مع التعامل الوحشي من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين، إلى المطالبة بإسقاط نظام المرشد الإيراني علي خامنئي.

