بالصور.. أمير الباحة يسلم عددا من المستفيدين الوحدات السكنية بمشروع إسكان ناوان

إبراهيم الزهراني(صدى):

سلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اليوم، الوحدات السكنية لعدد من المواطنين المستفيدين من برنامج ” سكني ” في مشروع وزارة الإسكان في ناوان بمحافظة المخواة، الذي يبلغ عدد وحداته السكنية 115 فيلا.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المشروع ، معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن عبدالعزيز وكيل الوزارة للفروع ، ووكيل إمارة الباحة المكلف عبدالله بن زيد الراجح ومحافظ المخواة الدكتور محمد بن جمعان دادا .

ثم أزاح سمو أمير الباحة الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع الذي يقع على مساحة تزيد عن 121 ألف متر مربع ويضم 115 فيلا ، تبلغ مساحة بناء الواحدة منها 237 متراً مربعاً ، وتتكون من دورين ، بعدها قام سموه بقص الشريط لإحدى الفلل كنموذج ، حيث استمع إلى شرح من معالي وزير الإسكان عن مكونات الفيلا .

بعد ذلك تجول سموه في أرجاء خيمة التسويق للمنتجات السكنية واطلع على ما تقدمه من خدمات لراغبين في الحصول على الإسكان ، ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن المشروع ومراحل تنفيذه وآلية الحصول على الإسكان.

إثر ذلك سلم سمو أمير الباحة عددا من المواطنين المستفيدين من الوحدات السكنية ، كما كرم سموه الجهات التسويقية المشاركة في المشروع ، فيما تسلم سموه هدية تذكارية من وزير الإسكان بهذه المناسبة .

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود في تصريح صحفي عقب الافتتاح عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، ولوزارة الإسكان ممثلة في معالي الوزير الأستاذ ماجد الحقيل ، على الأعمال والجهود التي يقومون بها في مشروعات الإسكان بالمنطقة لخدمة المواطنين .

وبين سموه أن هذا المشروع بادرة طيبة وتعد بداية لمشروعات مستقبلية ستشهدها المنطقة ، متطلعاً سموه إلى زيادة مشروعات الإسكان في مختلف مناطق المملكة في ظل ما تشهده من نمو سكاني متزايد، منوهاً بما توليه القيادة الرشيدة في حل كل المعوقات التي قد تعترض تنفيذ مشروعات الإسكان .

وأكد سمو أمير الباحة بأنه سيتم العمل مع وزارة الإسكان على تحديد العديد من المشاريع المستقبلية في تهامة وسراة منطقة الباحة بمشيئة الله.

