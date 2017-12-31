وفاة 7 أشخاص بفيروس إنفلونزا الخنازير في باكستان

إسلام آباد(صدى):

أعلنت مصادر طبية باكستانية اليوم وفاة سبعة أشخاص من المصابين بفيروس إنفلونزا الخنازير .

وأوضحت أن مستشفيات مدينة مولتان في إقليم البنجاب استقبلت خلال الأسبوع الجاري 33 حالة تعاني من أعراض إنفلوانزا الخنازير، وثبت 22 حالة منها مصابة بالفعل بفيروس هذا المرض القاتل .

وأضافت أنه توفي سبعة أشخاص من المصابين بفيروس إنفلوانزا الخنازير الخلال الثماني والأربعين ساعة الماضية ، مشيرة إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ في جميع مستشفيات إقليم البنجاب لتخصيص أجنحة خاصة لاستقبال المصابين بهذا المرض .