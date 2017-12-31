الرجال ينافسون النساء في عمليات التجميل بالمملكة

نايف السالم(صدى):

أفادت الدراسات والأبحاث، أن حجم سوق التجميل الطبي في المملكة بلغ في عام 2016 أكثر من 5 مليارات ريال، لافتة إلى أن هذا القطاع يمثل الاقتصاد الواعد مستقبلًا نظرًا لحجم الإقبال من الجنسين ومختلف الأعمار على إجراء العمليات، وملاحقة كل جديد في هذا المجال.

وتوصلت الدراسات الصادرة عن ” يورمونتيور إنترناشيونال ” إلى أن النصيب الأكبر للسوق التجميلي ذهب لصالح السيدات بنسبة 60% للأعمار الواقعة بين 18 إلى 65 عامًا ، في حين بدأ الرجال بالمنافسة في عمليات التجميل بالنسبة المتبقية 40% والفئة العمرية من 20 إلى 40 عامًا.

وفي الإجمال تحتل المملكة المرتبة الأولى عربيًا في عدد عمليات التجميل بحسب إحصائيات ” الجمعية الدولية للجراحة التجميلية ” ، التي رصدت مستوى إقبال فئة الشباب بين سن الـ19 والثلاثين عامًا.