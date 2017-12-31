السلطة الفلسطينية: استدعاء سفيرنا لدى باكستان بعد حضوره مهرجان مع إرهابي

القدس المحتلة(صدى):

قامت السلطات الفلسطينية، باستدعاء سفيرها لدى باكستان بعد مشاركته في مهرجان إلى جانب حافظ سعيد وهو أحد المشتبه بعلاقتهم باعتداءات بومباي عام 2008 التي أوقعت 166 قتيلًا.

يذكر أن سعيد الذي يرأس جماعة الدعوة الإسلامية المتطرفة التي تعتبرها الأمم المتحدة منظمة إرهابية، حضر احتفال التضامن مع القدس، الجمعة الماضية في روالبيندي وهي مدينة على حدود العاصمة إسلام اباد، شارك فيه أيضا السفير الفلسطيني وليد ابو علي.

وقالت السلطة الفلسطينية في بيان لها إن مشاركة سفيرنا لدى باكستان في مهرجان جماهيري تضامني مع القدس وبحضور أشخاص متهمين بدعم الإرهاب هو خطأ غير مقصود، لكنه غير مبرر.

وأضافت السلطة الفلسطينية : وعليه قرر وزير الخارجية والمغتربين وبتعليمات مباشرة من رئيس دولة فلسطين، استدعاء السفير الفلسطيني لدى باكستان فورًا.