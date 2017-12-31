شاهد.. صورة عمرها 51 عاما لطالب على مقاعد الامتحانات
ننشر صورة شاهدة علي الزمن الجميل لطالب في إحدى مدارس الرياض قبل 51 عاماً وتحديداً في 1966م، وهو يؤدي امتحاناته.
وتأتي الصورة شاهدة علي العصر حيث تعد فترة الامتحانات من أصعب الأيام التي تمر على الأسرة في المنزل، حيث يتحول الشأن العام إلى حالة استنفار وتكاتف من أجل مستقبل الأبناء.
وكان في ذلك الوقت يتم إعلان النتائج للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية عبر الإذاعة والتلفاز والصحف ، وهو نوع من بث الحماس في أوساط المجتمع لتشجيعهم على الدراسة وطلب العلم.
صداوي[ عدد التعليقات: 1448 ] نشر منذ 2 ساعتين
الدراسه كانت أصعب من الآن حتي عام 1410 بعدها التعليم في هبوط
زائر[ عدد التعليقات: 1039 ] نشر منذ 2 ساعتين
طلاب علم و معلمين و اباء الزمن الجميييييل رحم الله من رحل و اعان من عاش الوقت الحالي .