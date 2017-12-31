الجيش الوطني يسيطر على أكبر مديريات الجوف باليمن

فهمي محمد(صدى):

تمكنت قوات الجيش الوطني وبمساندة ابناء القبائل ودعم من التحالف العربي، اليوم الأحد، من السيطرة على كامل مديرية خب والشعف في محافظة الجوف شمال شرق اليمن.

وأكدت مصادر إعلامية على أن انصار المؤتمر الشعبي العام في الجوف شاركوا الى جانب اخوانهم في قوات الجيش والمقاومة في تطهير مناطق مديرية خب والشعف التي تعد أكبر مديريات المحافظة .

وقالت المصادر إن قوات الجيش القت القبض على نحو 45 مسلحًا حوثيا خلال عمليات تطهير مناطق المديرية الحدودية مع المملكة وصعدة ومأرب وحضرموت .

وحررت قوات الجيش المسنودة بالقبائل سوق اليتمة والمجمع الحكومي في مركز مديرية خب والشعف، حيث استعادت قوات الجيش الوطني 14 طقما عسكريا و 3 دبابات و مخزن للأسلحة في جبل الوعر جنوب سوق اليتمة بمديرية خب والشعف.