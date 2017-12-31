الاتصالات: 48 % من وظائف الوزارة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أكد التقرير السنوي الأخير لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1438، على أن هناك أكثر من 48% من نسبة الوظائف المخصصة للوزارة شاغرة وهي 247 من أصل 511 وظيفة في ظل التوجه نحو إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين.

وأوضح التقرير أن إجمالي عدد المشروعات الممولة من ميزانية المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية بعد ما يقارب عشر سنوات من تاريخ إطلاق البرنامج بلغ 169 مشروعاً لـ85 جهة حكومية، وتجاوزت قيمة التمويل 2.756 مليار ريال.

وقال التقرير إن ذلك يرجع إلى ضعف التواصل بين التعاملات الالكترونية الحكومية والجهات الحكومية إضافة إلى عدم وضوح الإجراءات التي ينبغي ابتاعها للحصول على التمويل.