بالصور.. 615 طالبا من مرابطي الحد الجنوبي يؤدون اختبارات الفصل الأول

تركي السالم(صدى):

استقبلت مدارس الحد الجنوبي التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم الأحد، 615 طالبا من مرابطي الحد الجنوبي ، لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول وسط تقديم مجموعة من التسهيلات والإرشادات لهم للانتساب والدخول في لجان الاختبارات.

وأفاد المدير العام للتعليم بالمنطقة، عيسى بن أحمد الحكمي، بأن الإدارة قدمت كافة التسهيلات للراغبين في أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول بالمدارس التابعة لتعليم جازان من المرابطين بالحد الجنوبي.

