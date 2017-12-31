حضور جماهيري واسع بالجولة الـ16 من دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

تداولت وسائل إعلامية رياضية الحضور الجماهيري الواسع في الجولة الـ16 من بطولة دوري المحترفين لكرة القدم، والتي انتهت يوم الجمعة الماضي بفوز النصر على الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

ووصلت أعداد الحضور إلى 16430 متفرج في مباراة الهلال، كما تواجد 4740 متفرج في مباراة التعاون والفيحاء، بينما في مباراة الاتحاد والفيصلي تواجد 4382 متابع ، وفي مباراة النصر والأهلي تواجد 2586 مشاهد، بينما في لقاء الرائد والفتح تواجد 2583، وفي مباراة الباطن والشباب تواجد 1523 مشاهد .