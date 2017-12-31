ترامب: الولايات المتحدة تراقب عن كثب انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على التظاهرات الحاشدة التي تغزو الشوارع الإيرانية لليوم الرابع على التوالي في العديد من المدن، من بينها العاصمة طهران، قائلًا : الولايات المتحدة تراقب عن كثب انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : احتجاجات كبيرة في إيران، أخيرًا أصبح الشعب حكماء لمعرفة كيف أموالهم وثرواتهم قد تمت سرقتها وإهدارها على الإرهاب، يبدو أنهم لن يأخذوها بعد الآن.
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