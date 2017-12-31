ترامب: الولايات المتحدة تراقب عن كثب انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

واشنطن(صدى):

علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على التظاهرات الحاشدة التي تغزو الشوارع الإيرانية لليوم الرابع على التوالي في العديد من المدن، من بينها العاصمة طهران، قائلًا : الولايات المتحدة تراقب عن كثب انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : احتجاجات كبيرة في إيران، أخيرًا أصبح الشعب حكماء لمعرفة كيف أموالهم وثرواتهم قد تمت سرقتها وإهدارها على الإرهاب، يبدو أنهم لن يأخذوها بعد الآن.