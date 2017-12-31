الكشف عن ” جاجوار XJ ” المقبلة كسيارة من نوع خاص

متابعات(صدى):

كشف مدير التصميم في جاجوار ايان كالوم عن التجهيز لنسخة جديدة كلياً من موديل XJ وقال أنهم تعرضوا للكثير من النقاش والجدل حول XJ وتوصلوا في النهاية للخروج بنتيجة من نوع خاص, ولم يكشف الكثير من التفاصيل بخصوص السيارة ولكنه أكد أنهم خلال عملهم على السيارة سيتأكد من أن القيمة ستكون ركيزة هذا العمل في المقام الأول والأخير.

ورفض كالوم تحديد موعد تقديم السيارة ولكنه أكد أن السيارة لن تقدم العام المقبل والذي يمثل الذكرى الخمسين لموديل XJ.وفي معرض حديثه قال كالوم أن تصميم السيارات وصل لنقطة فارقة مع وصول السيارات الكهربائية وذاتية القيادة التي ستغير وجه صناعة السيارات المعروفة وتغير في نفس الوقت من تصميم السيارات, وقال أن الجميع سيتأثر بتغييرات التصميم وأن ذلك قد يقفز بهم 30 سنة مرة واحدة.