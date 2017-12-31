بالفيديو.. رجل يقدم الطعام للقطط قبل ذهابه لصلاة الفجر
تعاهد رجل يوميًا على تقديم الطعام للقطط، حتى اعتاد على ذلك قبل أن يبدأ صلاة الفجر، ليبدء يومه بالصدقة.
يذكر أن أول ما تعلنه مبادئ حضارتنا في مجال الرفق بالحيوان، أن تقرر أن عالم الحيوان كعالم الإنسان، له خصائصه وطبائعه وشعوره.
في كل كبد رطب أجر .. رجل يتعاهد قطط الحي قبل ذهابه لصلاة الفجر ليبدأ يومه بالصدقه.
:#السعودية #الصدقه pic.twitter.com/KS2OHjwh1X
— السعودية (@KSA) December 31, 2017
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24756 ] نشر منذ 27 دقيقة
الله يجزاه خير.
رااايق[ عدد التعليقات: 3269 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يجزاه بالخير * وفي ميزان حسناته * إن شاء الله ***
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5962 ] نشر منذ 4 دقائق
القطط مهما تعمل معها تنكر الجميل وتنسى المعروف