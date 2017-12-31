بالفيديو.. رجل يقدم الطعام للقطط قبل ذهابه لصلاة الفجر

نايف السالم(صدى):

تعاهد رجل يوميًا على تقديم الطعام للقطط، حتى اعتاد على ذلك قبل أن يبدأ صلاة الفجر، ليبدء يومه بالصدقة.

يذكر أن أول ما تعلنه مبادئ حضارتنا في مجال الرفق بالحيوان، أن تقرر أن عالم الحيوان كعالم الإنسان، له خصائصه وطبائعه وشعوره.