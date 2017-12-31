بالفيديو.. عرض ” ميتسوبيشي ميراج ” كأسوأ سيارة في الولايات المتحدة

واشنطن(صدى):

تعتبر سيارة ميتسوبيشي ميراج واحدة من السيارات الجديدة التي لا تعرف شيء عن المتعة وتعتبر هذه السيارة واحدة من أرخص السيارات الجديدة في السوق الأمريكي وهذا السعر القليل يبدو ظاهر على السيارة وهي سيارة مناسبة للعائلات لتوصلهم من مكان لآخر كسيارة عادية بدون متعة.

وهذه السيارة قادرة على أن تكون سيارة للنقل والحركة من مكان لآخر ولكن عشاق السيارات لا يفضلون هذه السيارة بالتأكيد وسيفضلون أي سيارات أخرة مثيرة للتنقل في ترحالهم اليومي. وتحمل ميراج محرك صغير ثلاثي الاسطوانات وقوته محدودة حسب المعايير الأمريكية وخاصة أن سعته تبلغ 1.2 لتر ويولد قوة 78 حصان وبالحصول على ناقل حركة cvt تكون سيارة بالتأكيد مكروهة من عشاق السيارات.

والبعض هنا كما سنرى في الفيديو يحاول جعلها في المنافسة على لقب أسوأ سيارة جديدة في الولايات المتحدة.

