  • الأحد 31

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الأرصاد: ضباب كثيف وانعدام الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية

الأرصاد: ضباب كثيف وانعدام الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية

الأرصاد: ضباب كثيف وانعدام الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية
خالد الضبيبي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، أن المنطقة الشرقية ” الدمام – الخبر – الجبيل – والاجزاء المجاورة لها ” ، ستشهد ضبابا كثيفا يتسبب في انعدام مدى الرؤية الأفقية.

وفي هذا الصدد، حذرت الجهات الأمنية السائقين بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في حالة انتشار الضباب الذي يتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية، وإتباع تعليمات المرور تفاديا لوقوع الحوادث.


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3269 ] نشر منذ 31 دقيقة

الله يكفينا الشر * بالفعل الضباب كثيف * والرؤية شبه معدومة **

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *