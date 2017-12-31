بالفيديو.. إلهام شاهين تثير ضجة برقصها في الدوبلكس
أثارت الفنانة إلهام شاهين ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حلولها ضيفة ببرنامج ” لايف من الدوبلكس ” تقديم الدمية فاهيتا .
وهرت الهام شاهين خلال البرنامج وهي تؤدي أغنية طريفة قدمتها للنساء مع الدمية ” أبلة فاهيتا ” ، وهي تتحدث عن مزايا المرأة بعد تخطيها سنّ الأربعين، وذلك على لحن أغنية ” حارة السقايين ” للفنان محمد منير.
وبدت شاهين بكامل عفويتها وهي ترقص وتغني الأغنية التي تحتوي على كلمات جريئة ومضحكة، إلا أنّها أتقنت الدور واستطاعت أن تجذب المشاهدين الذين تداولوا المقطع بشكل كثيف على مواقع التواصل الاجتماعي.
دويتو الأبلة وإلهام في أغنية +40 #الكهن_في_العتاقي
Posted by Abla Fahita on Saturday, December 30, 2017
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24756 ] نشر منذ 39 دقيقة
أنتقلت العدوى من الرقاصة شمس الكويتية
لألهام شاهين المصرية😉😉😉
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 339 ] نشر منذ 17 دقيقة
عيييب يا قعره يا عقوزه
ابو ياسر.[ عدد التعليقات: 355 ] نشر منذ 6 دقائق
عجوز
انتهت صلاحيتها ….من زمان