بالفيديو.. إلهام شاهين تثير ضجة برقصها في الدوبلكس

نورة الشهري(صدى):

أثارت الفنانة إلهام شاهين ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب حلولها ضيفة ببرنامج ” لايف من الدوبلكس ” تقديم الدمية فاهيتا .

وهرت الهام شاهين خلال البرنامج وهي تؤدي أغنية طريفة قدمتها للنساء مع الدمية ” أبلة فاهيتا ” ، وهي تتحدث عن مزايا المرأة بعد تخطيها سنّ الأربعين، وذلك على لحن أغنية ” حارة السقايين ” للفنان محمد منير.

وبدت شاهين بكامل عفويتها وهي ترقص وتغني الأغنية التي تحتوي على كلمات جريئة ومضحكة، إلا أنّها أتقنت الدور واستطاعت أن تجذب المشاهدين الذين تداولوا المقطع بشكل كثيف على مواقع التواصل الاجتماعي.