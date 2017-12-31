تعليم الشرقية يدعو الطلبة إلى عدم رمي الكتب الدراسية في الشوارع

خالد الضبيبي(صدى):

دعا المتحدث الإعلامي بتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، الطلبة ؛ بعدم رمي الكتب الدراسية أو المذكرات وخلافها من اللوازم المدرسية الخاصة بالاختبارات في الشوارع، والحرص على وضعها في الأرفف المخصصة لها داخل المدارس، حفاظاً على النظافة العامة للشوارع، وإمكانية الاستفادة من الكتب والأوراق من خلال إعادة تدويرها.

وذكر أن جميع التربويين والإداريين بتعليم المنطقة يعملون بروح الفريق الواحد، ويسخرون كافة إمكانياتهم لما فيه مصلحة الطلبة وتهيئة الأجواء التربوية الملائمة لهم لأداء اختباراتهم .

وأضاف أن الوقوف والاطمئنان على أداء سير الاختبارات لا يقتصر على العاملين بتلك المدارس بل ينطلق أولاُ من قبل المسئولين في الإدارة العامة للتعليم وصولاً للمشرفين والمشرفات في كافة مكاتب التعليم بالمنطقة من خلال جدولة زيارات ميدانية لتلك المدارس و الرفع أولا بأول بتقارير يومية للاطلاع والاطمئنان على سير الاختبارات ، مشيراً في الوقت ذاته إلى توجيهات مدير تعليم المنطقة بضرورة التصحيح والرصد أول بأول حتى يتم إظهار النتائج في موعدها المحدد .