بالصور.. ” البيئة ” : 4 إصابات جديدة لإنفلونزا الطيور في الرياض

سعيد العجل(صدى):

سجلت وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ٤ إصابات جديدة لانفلونزا الطيور H5N8 بين الطيور، في مدينة الرياض، ومحافظة ضرما في منطقة الرياض، جميعها في أحواش تربية تقليدية.

جاء ذلك ضمن الايجاز الذي اصدرته الوزارة اليوم حيث بلغ عدد العينات التي وصلت إلى مختبر التشخيص البيطري بالرياض حتى هذا اليوم ١٨٥١ عينة منذ بداية الاندلاع، وجمعت العينات بناء على بلاغات المواطنين، وإجراءات المسح والتقصي في محيط المناطق المصابة.

بلغ عدد البلاغات الواردة إلى غرفة الطوارئ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ١٩ بلاغاً، تم مباشرة ٨ منها، في حين وصل إلى غرفة الطوارئ ٦٦ استفساراً .

بلغ عدد الجولات التوعوية بمرض انفلونزا الطيور خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ٢٥ جولة توعوية في الأسواق والتجمعات في جميع مناطق المملكة.

وتؤكد الوزارة على مزارع الدواجن في المملكة ضرورة تشديد إجراءات الأمن الحيوي، وعدم النقل في مناطق الإصابة بانفلونزا الطيور، وعلى ضرورة تطهير وغسيل سيارات النقل عند مداخل المزارع، ومسالخ الدواجن، ومصانع الأعلاف داخل المشروعات، وستقوم الفرق الميدانية بزياراتها التفتيشية، وإغلاق المنشآت المخالفة، وإيقاع العقوبات بحسب الأنظمة.

استمرار حظر الوزارة على جميع مشاريع الدواجن وشركات النقل، إضافة إلى مربي الطيور والأفراد، أي نقل للطيور بين مناطق المملكة دون الحصول على تصريح من الوزارة.

دعت الوزارة مربي الطيور في المملكة إلى اجتناب شراء الطيور الحية من مصادر غير معروفة، وعدم جلب الطيور للأسواق وأماكن البيع العشوائية، للحد من مخاطر انتشار المرض.

