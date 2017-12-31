أشهر النجمات اللاتي حققن حلم الأمومة في 2017

أماني الغامدي(صدى):

شهد عام 2017 تحقيق هذا حلم الأمومة لمجموعة كبيرة من النجمات المصريات والعربيات.

ومن اللافت للنظر، أن النجمات العربيات لا يفضلن فكرة الكشف عن ملامح أطفالهن، على عكس النجمات العالميات اللاتي لا يجدن أي مشكلة في تصوير ونشر صور أبنائهن الصغار على حساباتهن بمواقع التواصل الاجتماعي، ومن هؤلاء النجمات :

الفنانة ” هبه مجدي ” ، التي انضمت لقائمة أمهات 2017، التي أطلقت على ابنتها من المطرب محمد محسن اسم ” دهب ” .

وكانت الفنانة هبة مجدي احتفلت بعقد قرانها على المطرب محمد محسن في أغسطس من العام الماضي، بحضور عدد كبير من الفنانين، من بينهم: يحيي الفخراني، مي كساب، وعمرو سعد.

كما رُزقت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، بمولودة أطلقت عليها اسم ” ليا ” . وكانت الفنانة أمل بوشوشة، قد نشرت منذ أيام صورة لها مع زوجها رجل الأعمال اللبناني ” وليد عواضة ” ، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع ” إنستجرام ” ، وهو أول ظهور لهما معاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانضمت لقائمة أمهات 2017، الفنانة المغربية ” دنيا بطمة ” التي رُزقت بـ ” غزل ” .

حرصت الفنانة المغربية نجمة برنامج المواهب، ” آراب ايدول ” دنيا بطمة، على تهنئة زوجها محمد الترك, بمناسبة عيد زواجهما الأسبوع الماضي, عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

الفنانة البحرينية ” مهرة ” أنجبت مولودها الأول ” تميم ” من الفنان والمنتج الكويتي عادل المسلم. وشاركت مهرة جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورة لها ممسكةً بيد طفلها على سرير المستشفى، من دون أن تظهر وجه تميم.

ووضعت شهد رمزي مولودتها الأولى من زوجها المنتج كريم السبكى نهاية شهر فبراير الماضي، وأطلقت عليها اسم ” ليالي ” ورفضت شهد رمزي إقامة سبوع ابنتها عقب الولادة مباشرة لحين استعادة رشاقتها من جديد. ونشر الفنان شريف رمزى مجموعة صور من حفل سبوع ابنة شقيقته، بحضور عدد من الفنانين من بينهم النجم أحمد حلمى وزوجته الفنانة منى زكي، والفنانة دنيا سمير غانم.

أما ساندي التونسية فأنجبت طفلتها الأولى من زوجها رجل الأعمال علي السيد، وأطلقت عليها اسم “آفا”، وتعتبر ساندي أن الإنجاب هو أكبر وأهم إنجاز حققته في حياتها.