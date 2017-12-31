بالفيديو.. ظهور ” هيونداي فيلوستر 2019 ” قبل عرضها في ديترويت رسميا

متابعات(صدى):

رصدت صور تجسسية مؤخراً لهيونداي فيلوستر 2019 بدون تمويه ولكن هذا لم يمنع الشركة من اصدار فيديو تشويقي جديد للسيارة الهاتشباك المطورة. وكما نرى فستحمل السيارة الجديدة كلياً تصميم متطور مع زجاج أمامي طويل وأقواس عجلات عضلية وسقف طويل انسيابي يتلقي بالاسبويلر على باب الحقيبة الخلفية كما كشفت الصور التجسسية السابقة عن شبكة تهوية بارزة ومخرجي عادم في منتصف المؤخرة ومشتت خلفي رياضي.

ولم تذكر هيونداي الكثير بخصوص السيارة ولكنها أكدت من قبل أن الكشف عنها في معرض أمريكا الشمالية للسيارات ديترويت سيكون بمحركات بشواحن توربينية سعة 1.4 لتر و1.6 لتر وناقل حركة مانيوال من 6 سرعات وأوتوماتيك ثنائي القابض من 7 سرعات للمحرك الأكبر . كما تجهز هيونداي كذلك لنسخة أعلى في الأداء وهي فيلوستر N التي ستأتي بقوة 246 حصان على الأقل.

وفي كوريا الجنوبية سوف تقدم السيارة بباقة من مزايا التجهيزات الفاخرة التي تشمل عرض البيانات على الزجاج الأمامي ومثبت سرعة قابل للتكيف ونظام تحذير من التصادم ومساعد للاضاءة العالية ونظام تحذير من مغادرة المسار.

