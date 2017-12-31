سهير رمزي تثير الجدل بتخليها عن الحجاب في احتفالات رأس السنة
نشرت الفنانة سهير رمزي عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، صورة جديدة خلال احتفالاتها برأس السنة، أثارت الكثير من الجدل لظهورها بشعرها، وتخليها عن الحجاب .
وظهرت سهير في الصورة وهي برفقة الممثلة شهيرة والإعلامية بوسي شلبي، إلى جوار شجرة الميلاد.
الصورة أثارت غضب جمهور رمزي بسبب تخليها عن حجابها وظهورها بقبعة وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، فانهالت التعليقات من قبل الجمهور حيث تساءلوا ما إذا كانت قد تخلت عن الحجاب نهائياً.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24756 ] نشر منذ 1 ساعة
قايل لك
بكرة تخلع بقميييييل😂😂😂😂😂
رااايق[ عدد التعليقات: 3269 ] نشر منذ 24 دقيقة
يلاااا ** كل واحد عقله براسة !!!****
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ودلوني على العيون السود وعلقوني أااااه علقوني ***