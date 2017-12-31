سهير رمزي تثير الجدل بتخليها عن الحجاب في احتفالات رأس السنة

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة سهير رمزي عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، صورة جديدة خلال احتفالاتها برأس السنة، أثارت الكثير من الجدل لظهورها بشعرها، وتخليها عن الحجاب .

وظهرت سهير في الصورة وهي برفقة الممثلة شهيرة والإعلامية بوسي شلبي، إلى جوار شجرة الميلاد.

الصورة أثارت غضب جمهور رمزي بسبب تخليها عن حجابها وظهورها بقبعة وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، فانهالت التعليقات من قبل الجمهور حيث تساءلوا ما إذا كانت قد تخلت عن الحجاب نهائياً.