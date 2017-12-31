” تويتر ” يضع حلا جديدا للإنذار المبكر من الفيضانات

لندن(صدى):

دشن فريق من باحثي جامعة “داندي” البريطانية، منظومة جديدة للإنذار المبكر من الفيضانات، تعتمد على مراقبة تغريدات موقع ” تويتر ” ، وجمع المعلومات من المواطنين وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقدم الباحث روجر وانج، وفريقه من كلية العلوم والهندسة بالجامعة، طريقة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في جمع المعلومات من خلال ” تويتر “.

وجاءت هذه الفكرة، نظرا لتعقيد عملية جمع المعلومات ومعالجتها؛ مما يعطل إجراءات تحليل المخاطر، والسيطرة على الفيضانات، والتحقق من صحة النماذج الرقمية.