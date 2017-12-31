نوكيا تصدر هاتفها ” 3310 ” في ثوب جديد 2018

نورة الشهري(صدى):

قررت ” نوكيا ” أن تضيف في كشفت شركة نوكيا الفنلندية، النقاب عن إصدارها الجديد، حيث قررت طرح نسخة محدثة من هاتفها ” نوكيا 3310 “.

وقالت الشركة إن الهاتف سيكون مدعم بنظام ” الجيل الرابع LTE ” ، بعد أن كانت تعتمد على الجيل الثاني والثالث فقط، وستم إطلاقه في عام 2018.

وأشارت إلى أنه سيتم عدد أخر من التحديثات، والتي ستتضمن أيضًا إضافة النسخة الجديدة نسخة مدمجة ومتوافقة مع الهاتف من تطبيق التراسل الفوري الشهير ” واتساب ” ، وسيتم طرحه بسعر 67 دولاراً أمريكياً فقط.