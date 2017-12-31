  • الأحد 31

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. مال واعمال
  3. نوكيا تصدر هاتفها ” 3310 ” في ثوب جديد 2018

نوكيا تصدر هاتفها ” 3310 ” في ثوب جديد 2018

نوكيا تصدر هاتفها ” 3310 ” في ثوب جديد 2018
نورة الشهري(صدى):

قررت ” نوكيا ” أن تضيف في كشفت شركة نوكيا الفنلندية، النقاب عن إصدارها الجديد، حيث قررت طرح نسخة محدثة من هاتفها ” نوكيا 3310 “.

وقالت الشركة إن الهاتف سيكون مدعم بنظام ” الجيل الرابع LTE ” ، بعد أن كانت تعتمد على الجيل الثاني والثالث فقط، وستم إطلاقه في عام 2018.

وأشارت إلى أنه سيتم عدد أخر من التحديثات، والتي ستتضمن أيضًا إضافة النسخة الجديدة نسخة مدمجة ومتوافقة مع الهاتف من تطبيق التراسل الفوري الشهير ” واتساب ” ، وسيتم طرحه بسعر 67 دولاراً أمريكياً فقط.


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 19223 ] نشر منذ 54 دقيقة

محلا بطاريتهم تجلس ٣ ايام لكن للان مصرين يكملو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *