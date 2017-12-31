أبرز 4 تطبيقات وهمية يجب تجنبها

نورة الشهري(صدى):

تتواجد الكثير من التطبيقات الخبيثة والوهمية على ” جوجل بلاي ” بهدف إيقاع الضرر على المستخدمين، لذلك يجب توخي الحذر من هذا النوع من التطبيقات.

فإليك أشهر أربع تطبيقات خبيثة يجب تجنبها:

تطبيقات زيادة المتابعين: يدعي هذا التطبيق أنه سيقوم بزيادة عدد المتابعين ولكن في حقيقة الأمر هذه التطبيقات وهمية وخبيثة وإن كنت تريد زيادة المتابعين لديك على الشبكات الاجتماعية فيمكن إتباع نصائح التسويق من المتخصصين فضلا عن الاعتماد على هذه التطبيقات الوهمية .

تطبيقات كشف الكذب: يسعى البعض إلى تقليد دور المحققين،فيجلئ إلى استخدام تطبيقات كشف الكذب الخبيثة، ومتجر جوجل بلاي ممتلئ بمثل هذه الأنواع وكانت نوع من اللعب والفكاهة.

تطبيقات ربح المال: توجد تطبيقات توهم المستخدم أنها تجلب له المال وفي الحقيقية ليس لها أي فائدة، وفقط تستغل المستخدمين وتتضمن برمجيات خبيثة.

تطبيقات الكشاف: يعتبر البعض تطبيق الكشاف من التطبيقات الضرورية والمهمة للهاتف، ولكن يجب الحذر منها لتتجنب الوقوع في فخ التطبيقات الوهمية التي قد تصيب هاتفك بالضرر والفيروسات.