معلمة تخنق طفلا إثر رفضه أخذ قيلولة

بكين(صدى):

ارتكبت معلمة في أحدى الحضانات في مدينة هيزهو الصينية، جريمة شنيعة، في حق طفل صغير بعمر الخامسة، محاولة خنقه بوسادة لمدة دقيقتين دون أكسجين، بسبب رفضه أخذ قيلولة.

وتحاول سيدة خنق تلميذ صغير بعمر الخامسة مستخدمةً وسادة، حيث جعلته يكافح لدقيقتين دون أكسجين.

وقبضت الشرطة على المعلمة بعد إخبار الطفل ذويه عن تعرضه لصدمة كبيرة جراء ما مر به من تعذيب، بالإضافة إلى معاناته المستمرة من الكوابيس التي تعود للتعنيف المستمر.

وكلفت الفعلة، المدرسة مبلغ 5.7 ألف جنيه إسترليني كتعويض عن الإساءة، وتم فصل المعلمة من المدرسة نهائيًا.