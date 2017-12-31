بعد الإبلاغ عن اختفائه.. العثور على جثة ثلاثيني داخل بئر في ” مهد “

نايف السالم(صدى):

كشفت الجهات الأمنية، وفرق الانقاذ، بمحافظة مهد الذهب، اليوم الأحد، عن عثورها على جثة شابًا أبلغ ذويه عن اختفائه، أول أمس.

وقالت الجهات الأمنية إنها عثرت على شاب ثلاثيني جثة هامدة داخل أحد الأبار الجوفية، موضحة أنه كان معتل نفسيًا، وتم العثور على أثار لأقدامه حول البئر، وبالبجث عُثر عليه بداخل البئر، مشيرة إلى أنه سقط بالداخل، دون الإضارة لوجود شبهات جنائية.

وأكدت الجهات المسؤولة على أنه تم إخراج الجثة من البئر، ونقلها لثلاجة الموتى بمستشفى محافظة المهد العام.