” إلـ جي ” تنتج هواتف قابلة للطى في 2018

أماني الغامدي(صدى):

تسعى شركة إل جي الكورية لإنتاج هواتف قابلة للطي في العام المقبل 2018، وأشارت تقارير إخبارية أن وحدات البحوث التابعة لـ ” إل جي ” تمكنت من إنتاج شاشات لمسية مرنة من نوع إليد .

وانتجت الشركة في عام 2016 براءة اختراع لشاشة لمسية مرنة قابلة للتمدد ويمكن سحبها وإعادة مدها وتقليصها مرة أخرى.

وقد طرحت الشركة من قبل هاتف بشاشة مرنة تتحمل الصدمات والكسر.