” إلـ جي ” تنتج هواتف قابلة للطى في 2018
تسعى شركة إل جي الكورية لإنتاج هواتف قابلة للطي في العام المقبل 2018، وأشارت تقارير إخبارية أن وحدات البحوث التابعة لـ ” إل جي ” تمكنت من إنتاج شاشات لمسية مرنة من نوع إليد .
وانتجت الشركة في عام 2016 براءة اختراع لشاشة لمسية مرنة قابلة للتمدد ويمكن سحبها وإعادة مدها وتقليصها مرة أخرى.
وقد طرحت الشركة من قبل هاتف بشاشة مرنة تتحمل الصدمات والكسر.
رااايق[ عدد التعليقات: 3269 ] نشر منذ 49 دقيقة
جميل *****
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22685 ] نشر منذ 41 دقيقة
طيب