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” إلـ جي ” تنتج هواتف قابلة للطى في 2018

” إلـ جي ” تنتج هواتف قابلة للطى في 2018
أماني الغامدي(صدى):

تسعى شركة إل جي الكورية لإنتاج هواتف قابلة للطي في العام المقبل 2018، وأشارت تقارير إخبارية أن وحدات البحوث التابعة لـ ” إل جي ” تمكنت من إنتاج شاشات لمسية مرنة من نوع إليد .

وانتجت الشركة في عام 2016 براءة اختراع لشاشة لمسية مرنة قابلة للتمدد ويمكن سحبها وإعادة مدها وتقليصها مرة أخرى.

وقد طرحت الشركة من قبل هاتف بشاشة مرنة تتحمل الصدمات والكسر.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3269 ] نشر منذ 49 دقيقة

جميل *****

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