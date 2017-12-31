حجب تطبيقي ” تلجرام وإنستجرام ” وتعليق الدراسة بطهران

طهران(صدى):

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، حجب تطبيقي ” تلجرام ” و ” إنستجرام ” ، في محاولة منهم لقطع عمليات التواصل بين الشعب الإيرانية داخل وخارج البلاد.

وأكدت السلطات الإيرانية تعليق الدراسة في العاصمة طهران وعدد من المدن على خلفية الاحتجاجات وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد.

وكانت السلطات قامت بقطع الانترنت عن الهواتف النقالة في طهران، حيث يستخدم ملايين الإيرانيين الانترنت على هواتفهم المحمولة، وإغلاق قناة ” أمد نيوز ” لنقلها الواقع في الشوارع الإيرانية.

يُذكر أن 42 مدينة إيرانية تشهد احتجاجات شعبية سلمية على سياسات نظام ” الملالي ” برئاسة حسن روحاني، وتطالب برحيل النظام، وفي المقابل تواجههم الشرطة الإيرانية بالرصاص الحي والمياه الساخنة.