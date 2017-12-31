” واشنطن بوست ” عن تظاهرات إيران: الأكثر شعبية وعفوية.. وتؤكد: الإعلام يتجاهلها

واشنطن(صدى):

علقت صحيفة ” واشنطن بوست ” ، على التظاهرات التي تجوب مدن وشوارع إيران منذ عدة أيام؛ اعتراضًا على سوء الحالة الاقتصادية للبلاد والسياسة الخارجية الإيرانية مطالبين نظام ” الملالي ” بالرحيل، واصفه إياها بالأكثر شعبية.

وأكد خبير إيران في معهد الشرق الأوسط في واشنطن أليكس فاتانكا، أن هذه الاحتجاجات أكثر عفوية ما يجعلها غير قابلة للتنبؤ، لافتًا إلى أن الأمور الاقتصادية لا تسير بشكل جيد بالنسبة للإيرانيين العاديين.

وأوضح ” فاتانكا ” أن الأسباب الجذرية لهذا التحرك ترجع إلى عدة عقود، حيث يشعر الإيرانيون باستياء عميق وأن هذا النظام لا يمثلهم.

واهتمت صحيفة ” واشنطن بوست ” بالأحداث الإيرانية بشكل كبير، حيث تعمدت تخصيص مساحة أكبر لها من خلال تحدث بعض المحللين الإيرانيين عن الوضع في طهران.

وأكد محللون إيرانيون أن الغضب على الميزانية والارتفاع الأخير بنسبة 40% في سعر البيض ساعد بشكل كبير في إثارة الاحتجاجات، مؤكدين أنه منذ وصول ” روحاني ” للحكم لم يفعل شيئًا يذكر لتغيير واقع الحياة للإيرانيين.

وأكدت الصحيفة أن وسائل الإعلام الإيرانية تتجاهل المظاهرات بشكل كبير، ناقلة عن إحدى المتظاهرين قوله ” عندما لا يكون لدينا الخبر لتناول الطعام فنحن لا نخاف من أي شيء ” .

يُذكر أن 42 مدينة إيرانية تشهد احتجاجات شعبية سلمية على سياسات نظام ” الملالي ” برئاسة حسن روحاني، وتطالب برحيل النظام، وفي المقابل تواجههم الشرطة الإيرانية بالرصاص الحي والمياه الساخنة بالإضافة إلى قطع شبكات التواصل الاجتماعي والهاتف.