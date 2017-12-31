بحث تطبيق القبول الإلكتروني الموحد في برامج المنح الدراسية لغير السعوديين

علي القحطاني(صدى):

نتج عن الحلقة النقاشية لعمداء معاهد تعليم اللغة العربية بالجامعات السعودية ، التي عقدت في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن،مجموعة من التوصيات الهامة المتعلقة بتنظيم برامج المنح الدراسية لغير السعوديين في الجامعات السعودية.

وتعتبر أبرزهم، هي التوصية بإعادة النظر في شروط القبول المعتمدة واعتماد معايير عالية تضمن نوعية طلاب تحقق التنوع وإثراء البحث العلمي، وربط آلية القبول بإجراء المقبلات الشخصية تحت إشراف الملحقيات الثقافية وبحضور ممثلين عن الجامعات المانحة،

كما يوصى بضرورة استحداث بوابة قبول موحدة لطلاب المنح المتقدمين للدراسة في المملكة وربطها الكترونيا بالجامعات والملحقيات الثقافية وسفارات المملكة.

ونصت التوصيات على أهمية إنشاء منصة تواصل الكترونية للتواصل مع خريجي الجامعات السعودية من طلاب المنح، وإنشاء رابطة موحدة خاصة بخريجي المنح من جامعات المملكة تحت اشراف وزارة التعليم، وذلك لتحقيق الفائدة المستدامة واستثمار الخريجين من هذه البرامج، وعقد لقاءات سنوية معهم.

وأكد الملحق الثقافي في بريطانيا د.عبدالعزيز بن علي المقوشي الذي شارك في الحلقة أن إعادة التنظيم والتكامل في تنفيذ برامج المنح الدراسية لغير السعوديين في الجامعات السعودية كأحد المحاور المهمة التي تحظى بإهتمام كافة الإطراف ذات العلاقة المعنية بتطوير منظومة العلاقات الثقافية مع دول الابتعاث على وجه التحديد وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة ضمن المسؤولية االمشتركة فيما بين الملحقيات الثقافية السعودية في سفارات المملكة، والجامعات السعودية، الأمر الذي يتطلب مزيدا من التنسيق والتكامل للنهوض بها كجزء من مسؤولية كافة الأطراف في تفعيل العلاقات الثقافية والتبادل الثقافي بين الدول.