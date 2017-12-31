بلاغ كاذب يتسبب في مقتل ” بريء ” على يد الشرطة الأمريكية
في واقعة صادمة، تسبب أحد سكان لوس أنجلوس، من خلال بلاغ كاذب، في توريط الشرطة في قتل رجلًا بريء.
وكانت شرطة لوس أنجلوس أعلنت أمس، إلقاء القبض على رجلًا يدعى ” تيلر باريس ” ، قدم بلاغ كاذب عبر اتصال هاتفي بالشرطة، أسفر عن مقتل رجل أمام منزله في ولاية كانساس، مساء الخميس الماضي.
وأطلقت الشرطة النار على الرجل البريء أمام منزله؛ نظرًا للاشتباه به بعد البلاغ الكاذب الذي ورد إليهم، إلا أن الشرطة لم تعثر على أي شيء يُدين الضحية، واصفه الحادث بـ ” المأساوي الغريب “.
المر[ عدد التعليقات: 489 ] نشر منذ 2 ساعتين
الهبل في الشرطه حتي لو بلاغ كاذب تحققوا منه موقتل وبعدين يدورون اذا عنده شي والا لا وش الرعب اللي فيهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24756 ] نشر منذ 52 دقيقة
شرطة أميركا معندهم لعب
لمجرد تدخل يدك فمخباك
تصير بنظرهم تشكل تهديد🤔