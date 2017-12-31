وزير دفاع الكويت: المملكة تمتلك إرث حضاري يمتد لآلاف السنين

خالد الظفيري(صدى):

أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت، الشيح ناصر صباح الأحمد الصباح، إعجابه بما احتواه المتحف الوطني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي، من قطع أثرية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى المتحف بالرياض، حيث أثنى على طريقة عرض القطع الأثرية، والتي تضاهي كبريات المعارض العالمية.

وصرَح سموه، بأن المملكة تمتلك إرث حضاري وتاريخي يمتد للاف السنين وهو يعتبر نقطة دعم لدول المنطقة.

وقال: ” نحن فخورون بما يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الرئيس العالم لهيئة السياحة والتراث الوطني من عملٍ ملموس على مستوى الخليج والعالم العربي للحفاظ على إرث المنطقة التاريخي، فتاريخنا مترابط وإرث المملكة هو إرث للكويت وللخليج بأسره ” .