” ساما ” تضع شرطا جديدا للتأمين على المحلات التجارية

علي القحطاني(صدى):

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، اليوم الأحد، تعميمًا إلى شركات التأمين بضرورة وجود كاميرات مراقبة للتأمين على المحلات التجارية.

وأكدت ” ساما ” أن وجود كاميرات مراقبة شرطًا للتأمين على المحلات التجارية أو تجديد وثيقة التأمني، مشدده على الالتزام بتطبيق هذا الشرط منعًا للمعاقبة.

وأوضح المدير العام للرقابة على التأمين في ساما هشام أحمد طاشكندي، أن التوجيه الجديد جاء حرصًا على رفع المستوى وتطوير الإجراءات الوقائية في المحلات التجارية المؤمن عليها وتسهيل تسوية المطالبات في حالة وقوع الخطر المؤمن منه وإحباط محاولات السرقة.