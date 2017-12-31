” الشهري ” يحقق رقما قياسيا بدوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

حقق يحيى الشهري، لاعب نادي النصر والمنتخب السعودي، رقما قياسيا ببطولة دوري للمحترفين لكرة القدم، حيث أصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري يصل للمباراة رقم 200 في عمر الـ 27 عام.

وقال الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” الشهري أصبح أصغر لاعب في تاريخ دوري المحترفين يصل للمباراة رقم 200 وهو يبلغ من العمر 27 عامًا و6 أشهر “.

وشارك الشهري في دوري المحترفين في 200 مباراة وسجل 20 هدفا وصنع 46 آخرين.

يذكر أن لقاء النصر والأهلي الجمعة الماضية كانت المباراة رقم 200 للشهري.