وفاة طالب بأول أيام الاختبارات بخميس مشيط

أبها(صدى):

توفى طالب في الصف الثالث بثانوية كعب بن زهير بتعليم بيشة، يدعى سعد محمد الشهراني في اليوم الأول من الاختبارات ،إثر حادثة سير على طريق بيشة خميس مشيط بمركز صمخ.

وعبر مسعود فايز الشهراني قائد المدرسة عن حزنه لوفاة الطالب سعد ، مشيرا أنه كان من الطلاب المتفوقين وذكر كثيرا من مناقبه وصفاته الحميدة.

وخيم الحزن على المدرسة وأبدى عدد من الطلاب الحزن على رحيله سائلين الله أن يتغمده بواسع الرحمة .