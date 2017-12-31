” الغذاء والدواء ” تسحب عبوات مياه للأطفال مخالفة للمواصفات القياسية

علي القحطاني(صدى):

وجهت هيئة الغذاء والدواء بسحب عبوات مياه مخصصة للأطفال، من الأسواق لمخالفتها المواصفات القياسية المعتمدة محليا وعالميا.

وقالت مصادر مطلعة ، أن هيئة الغذاء والدواء رصدت في الأسواق المحلية منتجات مياه شرب محلية ومستوردة مخصصة للأطفال، وهي غير مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، وكذلك مخالفة للتشريعات الدولية التي تنص على أنه لا حاجة لاستخدام مياه مخصصة لتحضير أغذية الرضّع والأطفال.

ونبهت الهيئة، جميع شركات المياه بعدم وضع صور أو علامات على بطاقات مياه الشرب، كدلالة لتخصيصها للأطفال والرضع وفقا لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات السعودية .

و أمهلت الهيئة مصنعي مياه الشرب مهلة ستة أشهر لتصحيح وضعهم أو تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين بعد المهلة المحددة.