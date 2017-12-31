” الغذاء والدواء ” تحذر من استخدام عدسات لـ ” أكيوفيو أدفانس “

عادل الحربي(صدى):

أعلنت هيئة الغذاء والدواء تحذيرا من استخدام العدسات اللاصقة التابعة للعلامة التجارية أكيوفيو والتي ينتجها مصنع جونسون آند جونسون فيجن كيرإنك .

وأوضحت الهيئة سبب التحذير أنها وجدت شعيرات ملتصقة بغطاء علبة العدسات جراء فرشاة التنظيف المستخدمة في خطوط التصنيع ، وقامت الشركة بسحب تلك التشغيلات بعد تلقيها عددا من التقارير وقامت باستبدال الفرشاة بأخرى .

وتنصح الهيئة ضرورة استشارة اخصائي البصريات في حال حدوث تهيج مستمر في العين أو ألم أو أحمرار أو تغير في الرؤية بعد إزالة العدسة.