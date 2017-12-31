موجة غضب وسط عائلة ميجان إثر تصريحات ” مهينة ” للأمير هاري

لندن(صدى):

تلقت أسرة ميجان تصريح للأمير البريطاني هاري، بموجة عارمة من الغضب، وذلك بعد أن، أهانهم ظاهريًا ، بعد قوله أن ميجان تجد نفسها وسط الأسرة المالكة التي ليس لديها مثلها.

وقال شقيق ميجان، توماس ماركل الابن 51 عامًا: ” بكل تأكيد، إن لميجان عائلة، ويحتفلون معًا في كل المناسبات ” ، بحسب ما نقلته صحيفة ” ديلي ميل “.

وأضاف أن والده البالغ من العمر 73 عامًا الذي يقيم في المكسيك ولم يقابل الأمير هاري إلى الآن؛ سيشعر بالإهانة مما ورد على لسان هاري .

وطالت موجة الغضب أيضًا أخت ميجان غير الشقيقة سامانثا ماركل، حيث ردت على التصريح في تغريدة بحسابها على ” تويتر ” قائلة،: ” في الواقع لديها عائلة كبيرة هي دائمًا كانت معها ولأجلها “.

وأضافت: ” حتى عندما انفصل أبي عن أمي.. صحيح صار لنا منزلان، لكن لا نزال أسرة واحدة “.

وكان الأمير هاري سُئل في الإذاعة، الأربعاء الماضي، عن قضاء عطلة أعياد الميلاد، مع خطيبته ميجان، فرد بالقول: “إن ميجان استمتعت بوقتها حقيقةً، مع الملكة وبقية العائلة المالكة في ساندرينجهام “.

وفي نهاية المقابلة، أضاف هاري أن العائلة المالكة ” هي العائلة التي ليس لدى خطيبته ميجان مثلها “.

واستكمل هاري ” إن ميجان قامت بعمل رائع؛ حيث استطاعت التلاؤم مع تقاليد العائلة المالكة”، مضيفًا: “لقد اندمجت مع الجميع.. مع العائلة التي أفترض أنه ليس لديها مثيل لها “.