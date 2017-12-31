الدفاع الأمريكي توضح أسباب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.. ويؤكد: ليس لها تأثير

واشنطن(صدى):

أوضح وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، اليوم الأحد، أن دور أمريكا العسكري في أوكرانيا مازال كمان هو، ولم يحدث أي تطور.

وأكد ” ماتيس ” في مؤتمر صحفي على أن الأسلحة التي قامت الولايات المتحدة بإرسالها لإوكرانيا ليس لها تأثير، موضحًا أن تأثيرها في حالة واحدة وهي أن يقوم أحد بغزو أوكرانيا.

وأشار إلى أنه هناك مدربين في أوكرانيا؛ من أجل تدريب جيشهم على معايير حلف شمال الأطلسي، في إطار تقديم الخدمات للشعب الأوكراني.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت عن استعدادها لإمداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة الدفاعية، عقب قرار متحها تصريح لبيع بنادق قناصة لأوكرانيا في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري.