سهرة خاصة برأس السنة مقابل ” بتكوين ” واحد

سنغافورة(صدى):

قدمت إحدى الحانات في سنغافورة عرضًا خاصًا لزبائنها في في احتفالات رأس السنة الجديدة 2018، الليلة.

وأعلنت حانة ” سكايلاين ” أنه يمكن لزبائنها تمضية سهرة رأٍ السنة مع إطلالة مميزة على حفل الألعاب النارية في المدينة ونقلهم بسيارة ليموزين مع خدم خاص بهم طوال السهرة، بالإضافة إلى خدمات أخرى، مقابل ” بتكوين ” واحد.

وتعد الحاد زبائنها بسهرة مترفة مع الشمبانيا والكركند والكافيار، مطالبة إياهم بارتداء الأبيض خلال هذه السهرة التي تحمل اسم ” بيانكو “.

يُذكر أن حانة ” سكايلاين ” تعد أعلى نادٍ للعملة المشفرة في العالم، حيث تقع في الطابق الـ45 من ناطحة سحاب، وسجل سعر بتكوين ارتفاعًا كبيرًا خلال هذا العام مسجلًا 19 ألف دولار كأعلى قيمة له.