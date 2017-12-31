سهرة خاصة برأس السنة مقابل ” بتكوين ” واحد
قدمت إحدى الحانات في سنغافورة عرضًا خاصًا لزبائنها في في احتفالات رأس السنة الجديدة 2018، الليلة.
وأعلنت حانة ” سكايلاين ” أنه يمكن لزبائنها تمضية سهرة رأٍ السنة مع إطلالة مميزة على حفل الألعاب النارية في المدينة ونقلهم بسيارة ليموزين مع خدم خاص بهم طوال السهرة، بالإضافة إلى خدمات أخرى، مقابل ” بتكوين ” واحد.
وتعد الحاد زبائنها بسهرة مترفة مع الشمبانيا والكركند والكافيار، مطالبة إياهم بارتداء الأبيض خلال هذه السهرة التي تحمل اسم ” بيانكو “.
يُذكر أن حانة ” سكايلاين ” تعد أعلى نادٍ للعملة المشفرة في العالم، حيث تقع في الطابق الـ45 من ناطحة سحاب، وسجل سعر بتكوين ارتفاعًا كبيرًا خلال هذا العام مسجلًا 19 ألف دولار كأعلى قيمة له.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40859 ] نشر منذ 2 ساعتين
استغفر الله العظيم واتوب إليه ,,
هلا[ عدد التعليقات: 1176 ] نشر منذ 2 ساعتين
سهرة مترفة !! استغفر الله العظيم…
😅فتامين ((و ))[ عدد التعليقات: 2330 ] نشر منذ 55 دقيقة
فتح الله الأرض من تحتهم وخسف بهم بحول الله وطوله
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22685 ] نشر منذ 48 دقيقة
اعوذ بالله منكم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24756 ] نشر منذ 44 دقيقة
عايشين جوهم🤗🤗🤗