القوات الخاصة لأمن الطرق تكثف استعداداتها لإجازة منتصف العام الدراسي 

سعيد العجل(صدى):

وضعت القوات الخاصة لأمن الطرق خطة خاصة لموسم اجازة منتصف العام الدراسي استعداد للكثافة المتوقع أن تشهدها الطرق التي تربط بين مناطق ومحافظات المملكة أو الطرق الدولية التي تربط المملكة بدول الجوار،

وتركزت الخطة على تكثيف التواجد الأمني على كافة الطرق والمحاور المغطاة بدوريات امن الطرق وذلك عن طريق زيادة أعداد الدوريات العامله بهدف تحقيق الأمن الشامل وتقديم الخدمات الانسانية اللازمة لسالكي الطريق ورفع مستوى السلامة المرورية لمنع ارتكاب المخالفات المرورية التي تؤثر على السلامة سواء عن طريق الضبط الميداني من خلال الدوريات العاملة بالميدان أو الضبط التقني المنتشر على كافة الطرق،

ودعت القوات الخاصة لأمن الطرق المسافرين للتأكد من سلامة المركبة قبل الانطلاق واتباع الانظمة المرورية وخصوصاً ما يتعلق بالتقيد بالسرعة المحددة وربط الحزام وعدم استخدام الهاتف اثناء القيادة وذلك حفاظاً على سلامتهم مع تمنياتنا للجميع بقضاء اجازة سعيدة وأمنه والعودة إلى ديارهم سالمين غانمين .