” نورة الشعبان ” ترد على مروجي مقطع فيديو مهين لها بالقرآن الكريم

عادل الحربي(صدى):

” فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ” ، بهذه الآية القرآنية بدأت عضوة مجلس الشورى نورة الشعبان، تغريدتها على موقع التدوين المصغر ” تويتر ” ، في إشارة إلى عبورها أزمة مقطع الفيديو الذي تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيه إهانة صارخة لها.

وأضافت ” الشعبان ” في التغريدة : ” مواساة ربانية لقلبك الضعيف حين ينشغل بالك بأقوال البشر عنك، وتنسى أن الله -سبحانه- معك ويشعر بك.. ارفع بصرك وأكمل دربك ولا تنحنِ لتلتقط من سقط من حياتك؛ لأنك ستقابل الأفضل “.

يأتي ذلك بعد انتشار مقطع فيديو، يظهر سيدة تقوم بالرقص في مكان مختلط، قيل إنه للسيدة نورة شعبان عضوة مجلس الشورى.

من جانبهم، علَق متابعين ” الشعبان ” على التغريدة، معبرين عن دعمهم إياها حيث قال أحد المغردين: ” أختي الفاضلة الطاهرة الكريمة، لله درك كلمات بين طياتها الصدق مع الله.. النجاح العزيمة. بالمختصر، يظل الذهب ذهبًا ثمينًا؛ كلما زاد انصهاره زاد بريق محاسنه ولمعانه.. حفظكم الله ورعاكم “.

يذكر أن ” الشعبان ” ، قد تعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أساء لها، مشيرةً إلى أنها تواصلت مع الجهات المختصة واللجنة الأمنية بالشورى بعد تداول مقطع مزعومٍ نسبتُه إليها، موجهة الاتهام إلى جهات خارجية بالوقوف خلف المقطع.