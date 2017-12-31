الأرصاد: هطول أمطار خفيفة مع أتربة اليوم وغدا في مكة

نايف السالم(صدى):

تنبأت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، باحتمالية هطول أمطار، نظرًا لوجود سماء غائمة إلى غائمة جزئيا اليوم الأحد، وتستمر حالة الطقس إلى غدًا الأثنين.

وقال نائب رئيس الهيئة لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن غلام، مازالت التوقعات بمشيئة الله تعالى تشير إلى تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيا، وقد تهطل منها أمطار خفيفة على منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل لهذا اليوم، وغدًا الاثنين مع رياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار.