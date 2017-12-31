أمير تبوك يطلع على مشاريع الكهرباء المستقبلية والمشاريع المنفذة بالمنطقة

محمود البلوي(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقه تبوك بمكتبه في الإمارة اليوم, مدير إدارة كهرباء منطقه تبوك المهندس مساعد بن فهد القباع, الذي قدم لسموه تقريرًا عن المشاريع التي تم تنفيذها بالمنطقة طبقاً للجدول الزمني لها مما يحقق أعلى موثوقية للتيار الكهربائي بالمنطقة والمشاريع المستقبلية لتعزيز المنظومة الكهربائية بشبكة منطقة تبوك لعام 2018م، التي تجاوزت تكلفتها 1620 مليون ريال .

وأكد سمو أمير المنطقة أن هذه المشاريع ستعمل على تقديم خدمات كهربائية بشكل مميز في ظل الدعم المتواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -, لقطاع الكهرباء في المنطقة لخدمة المواطنين, مثنياً سموه على جهود الشركة السعودية للكهرباء واعتماد مشاريعها المستقبلية بالمنطقة وإنهاء المشاريع القائمة بالزمن المحدد .

من جهته أعرب المهندس القباع عن شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه ومتابعته لمشاريع الكهرباء بالمنطقة وما يقدم من خدمات للمشركين سواء في مدينة تبوك أو في بقية محافظات ومراكز بالمنطقة.

واشتمل التقرير المشاريع التي تم تنفيذها بالمنطقة منها مشروع ربط منطقة تبوك بالشبكة الكهربائية الموحدة للمملكة عن طريق خط هوائي بين محافظة أملج وينبع جهد 380 ك. ف وربط مدينة تبوك بمحافظة طبرجل بخط هوائي جهد 380 ك. ف وربط مدينة تبوك بمحافظه ضباء بخط 380 ك. ف والبدء في التشغيل التجريبي لمحطة ضباء الخضراء وتضمن التقرير إجمالي عدد المشتركين بالمنطقة الذي وصل إلي 247 ألف مشترك والمشاريع المستقبلية التي تم اعتمادها لتعزيز المنظومة الكهربائية بشبكة منطقه تبوك لعام 2018 م بتكلفة إجمالية بلغت 1620 مليون ريال ومنها مشروع محطة تحويل شرق تبوك المزارع جهد 132 / 33 ك.ف وربطها بشبكة التوزيع بقيمة 200 مليون ريال والمتوقع تشغيلها عام 2021 م ومشروع ربط المنطقة الغربية بخط هوائي جهد 380 ك. ف لربطه منطقة الشمال الغربي بين محطة ضباء الخضراء ومحطة الوجه بتكلفة 170 مليون ريال ومشروع إنشاء محطة تحويل رقم 2 جهد 380 /133/33 ك. ف شامل الرابط مع شبكة منطقه تبوكBSP2 بتكلفة 900 مليون ريال وتوصيلات المشتركين وتعزيز شبكات ومحولات التوزيع بتكلفه 350 مليون ريال .