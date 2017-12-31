التعليم يوقع مذكرة تفاهم مع جمعية خيرية لدعم مرضى السرطان

نايف السالم(صدى):

وقع وزير التعليم احمد العيسى اليوم الأحد ،مذكرة تفاهم مع جمعية سند الخيرية لدعم مرضى السرطان عن طريق الخدمات التعليمية.

وقال الحساب الرسمي لوزارة التعليم- عام عبر موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر” ، ” وزيرالتعليم يوقع مع الأميرة عادلة بنت عبدالله مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم و جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال مرضى السرطان من خلال الخدمات التعليمية”.

وقالت دكتورة هيا العواد وكيل وزارة التعليم بنات تم بحمد الله توقيع اتفاقية تقديم الخدمات التعليمية وتتيح هذه الاتفاقية للوزارة التعاون مع الجمعية بشكل رسمي، موضحة أن الجمعية تقدم العديد من الخدمات منذ عام 2000 وتقوم هذه الخدمات بدعم أطفال مرضى السرطان.

وأشارت أن الاطفال المصابين بمرضى السرطان سيكون لهم فصول دراسية وتحقق الهدف المرجو منها بدعم من المعلمين والطلاب وكذلك من المشرفين عليهم من قبل وزارة التعليم.

وقالت ريم الحجيلان مديرة جمعية سند أن الجميعة حريصة أن يحصل الطلاب على التعليم بالشكل المناسب خلال العلاج في مستشفيات ومراكز الاورام.

وأكدت ان لديهم سبع فصول دراسية في مراكز الأورام للأطفال بالمملكة الهدف منها استمرار تعليم الأطفال في مرحلة العلاج بحيث لا يتأخروا عن أقرانهم من الأطفال الأصحاء.