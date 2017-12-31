بعد السماح لطالب مصاب في يديه بدخول الامتحان دون عزله.. ” تربوي “: خطأ كبير

حمود العنزي(صدى):

أوضح المستشار النفسي والتربوي، أخصائي تقويم التعليم، خالد بن محمد الشهري، اليوم الأحد، أنه لا يجوز السماح لطالب مصاب في يديه بأداء الأمتحان.

وجاء حديث ” الشهري ” تعليقًا على فيديو تم تداوله؛ لجولة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، على أحد اللجان في اختبارات اليوم، بالرياض، والذي أظهر جلوس طالب مصاب في يديه؛ لأداء الامتحان، دون توفير شخص من منسوبي المدرسة لكتابة الإجابات عن الطالب المصاب، وعزله في غرفة بعيداً عن زملائه.

وانتقد ” الشهري ” الواقعة قائلًا: ” ‏لائحة الاختبارات نصت على توفير شخص من منسوبي المدرسة يكتب عن الطالب، وبطبيعة الحال فإن الطالب سيملي إجابته على من سيكتب له، متسائلاً، هل يناسب هذا أن يكون الطالب المصاب مع زملائه في القاعة؟! ” ، موضحًا أنه كان يجب عزل الطالبوتوفير أحد يكتب الإجابات له.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=MJIi7Vmff3Q