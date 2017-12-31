تكريم معلم واصل التدريس بـ ” عكاز ” في معهد العاصمة النموذجي

نايف السالم(صدى):

كرم مدير معهد العاصمة النموذجي، الأستاذ عادل بن ناصر الطخيم، المعلم بالقسم المتوسط، أمجد الزعير؛ لحرصه على طلاب صفه وذلك بعد أن قطع الأخير أجازته المرضية وعاد ليدرس إلى طلابه بالعكاز .

وأشاد مشرف الإعلام التربوي بالمعهد، محمد الشهري، بالمعلم الزعير قائلاً: ” الحديث عن الأخ والزميل الفاضل أمجد الزعير يعتبر مفخرة للقسم المتوسط وللتعليم كافة، حيث عانى -شفاه الله- من إصابة أواخر العام الماضي وهو يقوم بواجبه في الطابور الصباحي، راجع على إثرها المستشفى وأجبره وضعه الصحي على البقاء طوال الإجازة الصيفية منوماً في المستشفى “.

وأضاف : ” وقبل بداية هذا العام الدراسي خرج بفضل الله وسلامته وأعطاه الطبيب إجازة مرضية لمدة ستة أشهر تجدد شهرياً، ولكنه رفض الإجازة وبادر -جزاه الله خير الجزاء- بالحضور ومباشرة حصصه، وطالب من بداية العام بأن تسند له حصصه كاملة دون نقصان، فكان لهذا العمل المشرف وغير المستغرب من رجل فاضل بالغ الأثر في قيادة المدرسة والمعلمين وأبنائه الطلاب “.

ومن جانبه أعرب الزعير عن شكره وتقديره لمدير عام المعهد على التكريم، ولمساعد المدير العام للشؤون المدرسية تركي الجميعة، ولقائد القسم المتوسط محمد الفهيد، ولكافة الزملاء على متابعتهم الدائمة لوضعه الصحي.