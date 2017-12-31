بالفيديو.. حيلة مذهلة لشد ترهلات الرقبة بلاصق
عرضت دكتورة علاج طبيعي مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى ” فيسبوك ” ، لأحدث تلك الطرق التي تستخدم لشد تجاعيد الرقبة ، ومساعدة المرأة في الحصول على مظهر جذاب .
ظهر المنتج المكون من لاصق يتم إمساك الزوائد الجلدية به وشدها لخلف الرقبة ثم لصقها معا وأخيرا تغطيتها بالشعر لتعطى مظهرا أكثر شبابا، ويتميز بأنه يتم قصها بالطول المناسب وأنه وسهل الاستخدام.
Get over your post-Christmas blues with age reversing tape 😂
Posted by UNILAD on Thursday, December 28, 2017
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24735 ] نشر منذ 24 دقيقة
هذا يعتبر غش
عيني عينك😡
مو كفاية غش بالأشكال
حتى الرقبة
تبون تغشونا فيها بعد🤔
بنت النور[ عدد التعليقات: 505 ] نشر منذ 13 دقيقة
هههههههه الله يقطعهم هم وحيلهم
النقيب عبدالله ابومحمد[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 10 دقائق
ههههههههههههههههههههههههههههههه