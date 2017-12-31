  • الأحد 31

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. حيلة مذهلة لشد ترهلات الرقبة بلاصق

بالفيديو.. حيلة مذهلة لشد ترهلات الرقبة بلاصق

بالفيديو.. حيلة مذهلة لشد ترهلات الرقبة بلاصق
متابعات(صدى):

عرضت دكتورة علاج طبيعي مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى ” فيسبوك ” ، لأحدث تلك الطرق التي تستخدم لشد تجاعيد الرقبة ، ومساعدة المرأة في الحصول على مظهر جذاب .

ظهر المنتج المكون من لاصق يتم إمساك الزوائد الجلدية به وشدها لخلف الرقبة ثم لصقها معا وأخيرا تغطيتها بالشعر لتعطى مظهرا أكثر شبابا، ويتميز بأنه يتم قصها بالطول المناسب وأنه وسهل الاستخدام.

Age Reversing Tape

Get over your post-Christmas blues with age reversing tape 😂

Posted by UNILAD on Thursday, December 28, 2017


الوسوم:, ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 505 ] نشر منذ 13 دقيقة

هههههههه الله يقطعهم هم وحيلهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *