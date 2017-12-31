بالفيديو.. حيلة مذهلة لشد ترهلات الرقبة بلاصق

متابعات(صدى):

عرضت دكتورة علاج طبيعي مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى ” فيسبوك ” ، لأحدث تلك الطرق التي تستخدم لشد تجاعيد الرقبة ، ومساعدة المرأة في الحصول على مظهر جذاب .

ظهر المنتج المكون من لاصق يتم إمساك الزوائد الجلدية به وشدها لخلف الرقبة ثم لصقها معا وأخيرا تغطيتها بالشعر لتعطى مظهرا أكثر شبابا، ويتميز بأنه يتم قصها بالطول المناسب وأنه وسهل الاستخدام.