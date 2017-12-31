ترامب يوضح سبب استخدامه المستمر لموقع ” تويتر “

واشنطن(صدى):

فسر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبب وراء استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما ” تويتر ” في التعامل مع كافة الأوضاع والقضايا المتعلقة ببلاده والشأن الخارجي، بأنها الوسيلة الوحيدة لمواجهة وسائل الإعلام الغير حيادية.

وقال ترامب عبر تدوينة له على موقع تويتر : ” استخدم مواقع التواصل الاجتماعي ليس لأنني أحبها، ولكن لأنها الوسيلة الوحيدة لمواجهة وسائل الإعلام غير الحيادية والأمينة، والتي كثيرا ما يشار إليها باسم وسائل الإعلام للأخبار الوهمية “.

وأضاف : ” إنها تستخدم مصادر زائفة وغير موجودة أكثر من أي وقت مضى، وتستخدم العديد من القصص والتقارير هي محض خيال خالص “.

يذكر أن العديد من وسائل الإعلام الأميركية الخاضعة للحزب الديمقراطي تسخر موادها الصحفية من أجل مهاجمة الرئيس الأمريكي وقراراته بشكل مستمر.