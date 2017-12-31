بالفيديو.. المتظاهرون يقلبون سيارة أمن بإيران

طهران(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيارة أمن إيراني قلبها المتظاهرون، المحتجون على السياسات الحكومية.

وتشهد مدن إيران تظاهرات عارمة، دخلت في يومها الرابع، بسبب سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والفساد.

واستخدم الأمن الإيراني الرصاص الحيّ لتفريق المتظاهري، حيث قتل حوالي 4 متظاهرين: 3 منهم في لورستان، وواحد في الأهواز.